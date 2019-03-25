Ruslar Türkiye'ye pasaportsuz gelebilecek

25 Mart 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusların pasaportsuz, kimlikle Türkiye'ye gelebilmesi için Rusya ile çalışmalara başlandığını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 28 Mart'ta Antalya'ya yapacağı ziyarette bu konunun da görüşüleceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da yaptığı açıklamalarda "Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz" dedi.

8 Nisan'da Moskova'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık edeceği Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı yapılacak.

Lavrov'un Antalya ziyareti sırasında iki bakanın bu toplantının hazırlığı mahiyetindeki Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı gerçekleştirmesi bekleniyor. Daha önce Lavrov'un 18 Mart'ta Antalya'ya geleceği duyurulmuş ancak ziyaret ertelenmişti.

Kaynak: Reuters