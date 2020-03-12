'Rüstem Paşa' riskli alan ilan edildi

12 Mart 2020

ANKARA (DÜNYA) - Bir süre önce meydana gelen depremde ağır hasar alan Elazığ merkez ilçesine bağlı Rüstem Paşa mahallesinin bir bölümü Cumhurbaşkanlığı kararı ile Riskli Alan olarak ilan edildi.

Riskli alan, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlar olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda, ilgili idare her türlü imar ve yapılaşma işlemlerini iki yıl süre ile geçici olarak durdurabilme yetkisi bulunuyor.