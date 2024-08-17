Rüşvet karşılığı usulsüz tapu işlemi yapan 17 kişi emniyete alındı

Başakşehir Tapu Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin 19 Ağustos Pazartesi günü Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltına alınan olay tarihinde Başakşehir Tapu Müdürlüğü'nde görevli olup güncel görev yerleri farklı tapu müdürleri K.Ü. ve R.K, tapu müdür yardımcıları S.İ. ve Ü.T, tapu memurları B.K. ve S.A, 6 emlakçı, 1 güvenlik görevlisi ve 1 temizlik görevlisinin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1 milyon lira haksız kazanç

İstanbul merkezli İzmir, Bursa ve Şırnak'ta, 16 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Tapu müdürlüğünde görevli şüphelilerin arşivden usulsüz evrak temin ettiği, suç eylemlerinde iş takipçiliği yapan emlakçıların parayı, güvenlik ve temizlik görevlileri aracılığıyla tapu görevlilerine ulaştırdığı belirlenmişti.

Şüphelilerin suça konu usulsüz tapu işlemlerinden yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.