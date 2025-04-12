Rüşvetçi 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memurundan 23'ü tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Zanlılardan 23'ü hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 15'i salıverildi.

Rüşvet süreci gizli kameralarla saptandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik başlattığı rüşvet soruşturması kapsamında yetkili ekipler, bazı gümrük muhafaza memurlarının Türkiye'ye giriş ve çıkış yapanlardan rüşvet aldıkları tespit edilmiş, bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti. Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen deliller doğrultusunda 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirilmişti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 Euro ve 89 bin 800 lira bulunmuştu. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.