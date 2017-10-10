Rusya 9 tarım ürünü için 'onay şartı' getirdi

10 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı'nın 9 Ekim itibariyle Rusya'dan ithal edilen dokuz tarım ürünü için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını söyledi.

Bakanlıktaki kabulü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tüfenkci, "Burada bir kısıtlama yok ama Rusya'nın aldığı karara karşı mütekabiliyet esasıyla karar alındı" dedi.

Tüfenkci'nin verdiği bilgiye göre, onay şartı aranan ürünler arasında buğday, ham ayçiçeği yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğday da yer alıyor.

Kaynak: Reuters