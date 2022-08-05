  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Erdoğan ve Putin gaz konusunda anlaştı
Takip Et

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Erdoğan ve Putin gaz konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme 4 saat sürdü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Rus Sanatoryum'da basına kapalı gerçekleşen görüşme, 4 saat sürdü.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan ile Putin bir araya geldiErdoğan ile Putin bir araya geldiGündem

 

Şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız

Cumhurbaşkanı Haberleri

Şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız
Bu konularda ilginizi çekebilir
Cumhurbaşkanı