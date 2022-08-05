Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Erdoğan ve Putin gaz konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sona erdi. Görüşme 4 saat sürdü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.
İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Rus Sanatoryum'da basına kapalı gerçekleşen görüşme, 4 saat sürdü.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'ye gaz tedarikini görüştüler, doğalgaz için kısmi ödeme konusunda anlaştılar" dedi.
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