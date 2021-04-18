Rusya, Çekya'nın 20 diplomatını istenmeyen kişi ilan etti

Rusya, isteneymeyen kişi ilan ettiği Çekya'nın 20 diplomatını 19 Nisan günü bitimine kadar ülke topraklarını terk etmesini istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çekya'nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka'nın bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.

Pivonka'ya Çek makamlarının Prag'daki Rus diplomatik misyonu çalışanlarına karşı dostça olmayan davranışının sert şekilde protesto edildiği belirtilen açıklamada, "Büyükelçi Pivonka'ya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki 20 çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği bilgisi verildi. Çalışanların 19 Nisan günü bitimine kadar Rusya topraklarını terk etmeleri istendi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Çek tarafının Moskova'daki diplomatik misyon çalışan sayısını da Çekya'daki Rusya Büyükelçiliğinde görevli misyon çalışanların sayısıyla eşit hale getirmesi gerektiği kaydedildi.

Dün Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söylemiş, bu gerekçeyle 18 Rus diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini duyurmuştu.