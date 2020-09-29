Rusya COVID-19 aşısının ilk sonuçlarını açıklamaya hazırlanıyor

29 Eylül 2020

Sputnik V isimli aşının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü'nün Başkanı Alexander Gintsburg aşının geliştirilme hızının bu "salgınla savaş" koşullarında gerekli olduğunu söyledi.

Rusya'nın COVID-19 aşısını insanlar üzerindeki deneyler sürerken son derece hızlı bir şekilde toplu olarak aşılama yapmaya başlaması bazı gözlemciler tarafından ülke prestijinin bilimsel metod ve güvenlik konularının önünde tutulduğu şeklinde yorumlanmıştı.

Gintsburg, "İnsanlar savaşta olduğu gibi hayatını kaybediyor. Ancak bizim ilerleyiş hızımız medyanın söylediği gibi kestirmeden gittiğimiz anlamına gelmiyor. Öyle bir şey mümkün değil" dedi.

Gintsburg ekibinin aşıyı geliştirmek için zorlu bir son tarih belirlediğini ancak Sputnik V'in geliştirilmesinde güvenlik ve etkililik prensiplerinin gözetildiğini söyledi.

İlk 42 gün içerisinde gönüllülerin sonuçlarının paylaşılması Rusya'nın aşı çalışmalarının son aşaması olarak bilinen üçüncü aşama sonuçlarını dünyada ilk kez paylaşan geliştirici olma şansının bulunduğu anlamına geliyor.

Rusya 9 Eylül'de 5 bin kişiye aşı yapmış ve bu nihai sonuçların 21 Ekim'den sonra açıklanacağı şeklinde yorumlanmıştı. Rusya Varlık Fonu nihai sonuçların Ekim ya da Kasım ayında açıklanmasını beklediğini açıklamıştı.

Kaynak: Reuters