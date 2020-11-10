Rusya: Dağlık Karabağ'a Türk barış gücünün konuşlandırılmasıyla ilgili anlaşma yok
Rusya, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma bulunmadığı açıklaması yaptı.
Kremlin Dağlık Karabağ'a Türk barış gücünün konuşlandırılması konusunda bir anlaşma bulunmadığını açıkladı.
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da bir aydan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmek için anlaşma imzaladı.
Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov Dağlık Karabağ dışında kurulacak olan ateşkes gözlem merkezinin ayrı bir anlaşmanın konusu olduğunu söyledi.
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Kaynak: Reuters