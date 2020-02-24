Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan İdlib açıklaması

24 Şubat 2020

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib kenti konusunda açıklama yaptı.

Lavrov, Türkiye ile İdlib konusunda yeni bir dizi görüşme hazırlığında olduklarını belirterek, Ankara ile görüşmelerin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin işleyişiyle ilgili sorunları netliğe kavuşturmasını umduklarını belirtti.

Lavrov, “Hazırlandığımız yeni görüşmelerde söz konusu bölgenin gerçekten gerilimi azaltma bölgesi olmasını ve bu bölgede teröristlerin hüküm sürmemesini nasıl sağlayacağımız konusunda anlaşmaya varmayı umuyoruz.” dedi.

Sputnik'in bildirdiğine göre, basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya ve Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmalarda kimse, teröristlerin harekete geçmesi durumunda karşı saldırı yapılmayacağı konusunda söz vermedi. Bu nedenle burada beklenmedik bir şey yok. Sahada görev yapan Türk askerlerinin de bunu pekâlâ gördüğünden ve anladığından eminim.” ifadelerini kullandı.

“Teröristler Türkiye’nin gözlem noktalarının bulunduğu bölgelerden birçok kez bizim ve Suriye ordusunun mevzilerine, sivil noktalara saldırı gerçekleştirdi.” diyen Lavrov, Rus ve Türk askerleri, iki tarafın diplomatları ve güvenlik kuruluşları arasında gerçekleştirilen temasların olumlu sonuç vermesini umduğunu da ekledi.

"İdlib’deki teröristleri haklı çıkarmaya yönelik girişimlerle mücadele edeceğiz"

“Teröristleri haklı çıkarmaya yönelik her türlü girişimle kesinlikle mücadele edeceğiz” söyleyen Lavrov, şöyle devam etti:

“El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) ve Heyet Tahrir el Şam’dan bahsedecek olursak, bazı Batılı ülkelerin, özellikle de ABD’nin bu terör örgütlerine yönelik yaklaşımı bizi endişelendiriyor.”

İki örgütün de hem BM’nin hem de ABD’nin terör örgütleri listesinde yer aldığını hatırlatan Lavrov, “Ancak ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dahil olmak üzere, Washington’dan yetkililerden, Heyet Tahrir el Şam’ı artık o kadar da terör örgütü olarak görmedikleri ve onlarla belirli koşullarda diyalog kurulabileceğinin ileri sürüldüğü açıklamalar geliyor. Bu tarz ifadeleri ilk kez duymuyoruz ve bunları kesinlikle kabul edilemez görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.