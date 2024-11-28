Rusya, Halep'i vurdu: 12 ölü, 30 yaralı

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgilere göre, Lazkiye'den havalanan Rus savaş uçakları, Halep'teki Daret İzze ve Etarib'i vurdu.

12 sivil hayatını kaybetti

Saldırıda Daret İzze'de 4, Etarib'de ise 8 sivil olmak üzere toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 7'si çocuk en az 30 sivil de yaralandı.

48 köy HTŞ'nin eline geçti

Öte yandan Halep ve İdlib'te Esad rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup HTŞ arasında çatışmalar sürüyor. Rejim karşıtı grupların, Esed rejimindeki 39 köyün kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.