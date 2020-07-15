Rusya ile uçuşlar başlıyor

15 Temmuz 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, COVID-19 salgını sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle atılan adımlar kapsamında 11 Haziran itibarıyla 31 ülkeyle seferlere başlandığını hatırlatarak, "Bugün itibarıyla Rusya ile de uçuşların başlatılması konusunda mutabık kaldık" dedi.

31 ülkeyle seferlerin yeniden başlatılmasının yanı sıra 20 ülkeyle de görüşmeler devam ediyordu. Rusya'nın da dahil olmasıyla yeniden sefer başlatılan ülke sayısı 32'ye yükseldi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrasında Türk Hava Yolları resmi web sitesinde 1 Ağustos'tan itibaren Rusya'ya uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili bir açıklama yayınlandı.

Bu konuda daha önce Rusya ile iki kez görüşülmüş ancak sonuç alınamamıştı.

Kaynak: AA