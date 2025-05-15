Rusya ile Ukrayna anlaştı mı? Rusya ile Ukrayna barıştı mı? iki ülke görüşmesinde son gelişmeler neler?

Rusya ile Ukrayna müzakeresi bugün İstanbul'da başlıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye gelirken görüşmeye dair gelişmeler merak ediliyor. Savaşın üzerinden yaklaşık 3 buçuk yıl geçerken bu görüşme bir barış umudu olarak değerlendiriliyor.

Dünya bu gelişmeyi yakından takip ederken Türkiye'de de vatandaşlar son durumu merak edip "Rusya ile Ukrayna barıştı mı" sorularını yöneltiyor.

Rusya ile Ukrayna anlaştı mı?

Rusya-Ukrayna görüşmesi henüz başlamış değil. İki ülkenin görüşeceği saate ilişkin net bir duyuru gelmedi.

Son gelişmeler neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen ikili görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği, 2 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.