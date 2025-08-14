Rusya ile Ukrayna arasında esir takası: 84’er kişi serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ara buluculuğunda esir takası yapıldı. Taraflar, 84’er kişiyi karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 84 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 84 Ukrayna askeri verildi” denildi. Bakanlık, serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus’a getirildiğini, askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığını ve tedavilerinin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde sürdürüleceğini bildirdi.

Ukrayna: 84 vatandaşımız geri döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, esir takası kapsamında 84 Ukraynalının ülkeye geri döndüğünü duyurdu. Takas edilenler arasında askerlerin yanı sıra sivillerin de bulunduğunu belirten Zelenskiy, “Neredeyse hepsinin tıbbi bakıma ve önemli rehabilitasyona ihtiyacı var” dedi.

Zelenskiy, süreçteki desteği için BAE yönetimine teşekkür etti.