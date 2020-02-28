Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto
İdlib’teki saldırı Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İdlib'deki saldırıyı protesto etti.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, sloganlar atarak bekleyişi sürdürüyor.
Öte yandan polis ekipleri başkonsolosluk çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Demir bariyerlerle çevrilen başkonsolosluk çevresinde çevik kuvvet polisleri de bekliyor.
Ayrıca 1 tane TOMA'da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.
Kaynak: AA