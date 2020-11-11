Rusya: Karabağ için Türkiye ile iş birliği yapacağız
Rusya tarafından, "Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan'da yer alacak merkez üstünden iş birliği yapacağız." açıklaması yapıldı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi.
Sputnik'in bildirdiğine göre Peskov soru üstüne, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak iş birliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu.” dedi.
Rus barış gücü Dağlık Karabağ’daki görev yerlerine hareket etti
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