Rusya, Karadeniz'de bir gemiyi vurduğunu açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin İHA saldırısıyla vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, gün içinde Karadeniz'in kuzeybatısında düzenlenen İHA saldırısı sonucu Ukrayna ordusu için askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğu ifade edildi.