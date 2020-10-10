Rusya maçı öncesi Büyükelçilik'te resepsiyon verildi
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Yarınki maç öncesi Rusya'daki Türkiye Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.
Vahap Munyar
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Yarınki maç öncesi Rusya'daki Türkiye Büyükelçiliğinde resepsiyon verildi.
Büyükelçi Mehmet Samsar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, İsmail Erdem ve Hamit Altıntop’u elçilik rezidansında ağırladı.
Özdemir, Büyükelçimiz Mehmet Samsar'a milli takım oyuncularının imzaladığı formayı hediye etti.
Büyükelçi Samsar A Milli Takım'ın antrenmanını izledi
A Milli Futbol Takımı yarın Rusya ile UEFA Ulusal Ligi'nde oynayacağı karşılaşma öncesi geldiği Moskova'da maçın oynanacağı Dinamo Moskova Stadı'nda son antrenmanına çıktı.
Büyükelçi Samsar, A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını da izledi.