Rusya MB, Moskova borsasından altın alabilir

11 Ekim 2017

Rusya Merkez Bankası, resmi rezervleri için Moskova Borsası'nda altın alımlarına başlayabilir.

Rusya MB'nin alım yapmaya başlaması Moskova Borsası'nda 2013 yılında açılan değerli metaller piyasasında hali hazırda düşük olan işlem hacmini artırabilir. Banka'nın hali hazırda Moskova Borsası'nda altın pazarına erişimi var ancak şu ana kadar burada aktif değil. Daha çok tezgah üstü piyasada işlem yapmayı tercih ediyor.

Kaynaklar, Rusya Merkez Bankası'nın Moskova Borsası'ndan altın almak konusunda henüz nihai kararını vermediğini, yetkililerin borsa yoluyla alınabilecek altın hacmini değerlendirmekte olduklarını da ifade ettiler.

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