Rusya: Ortak Koordinasyon Merkezi faaliyetlerine başladı

Rusya, Ukrayna limanlarından güvenli tahıl ihracatı çerçevesinde İstanbul'da kurulan kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetlerine başladığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna Limanlarından Tahılın Güvenli Nakliyesine İlişkin Mutabakat İnisiyatifi'nin hükümlerine uygun olarak Ortak Koordinasyon Merkezi, İstanbul’da çalışmalarına başladı. İleri düzeyde Rus uzman grubu İstanbul'a gidecek ve bugün dörtlü formatta çalışmalara başlanacak.” ifadelerini kullanıldı.

Rus uzman grubunun başındaki ismin Tuğamiral Eduard Luik olduğu belirtildi.

Geçen hafta İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında Ukrayna tahılının dünya pazarına sevkiyatı için tahıl koridoru kurulmasını içeren "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.