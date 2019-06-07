Rusya, S-400 için tarih verdi
ROSTEC Başkanı, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını söyledi.
Rusya, S-400'lerin teslim tarihini açıkladı. Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını duyurdu.
Türkiye ve Rusya arasında S-400'lerin satışına yönelik anlaşma geçen yıl eylül ayında imzalanmış, daha önce teslimata Mart 2020'de başlanacağı açıklanmıştı.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters de daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının, ittifakın "bilindik düşmanlarının", radardan kaçabilen beşinci nesil F-35 jetlerinin nasıl çalıştığını anlamasına neden olabileceğini söylemişti.
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