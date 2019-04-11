"Rusya, Türkiye'ye savaş uçağı için teklif yapabilir"
Kommersant gazetesi, Rus hükümetinin Türkiye'ye savaş uçağı için teklifte bulunabileceğini yazdı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikinci bir S-400 alınabileceğine ve F-35'lere alternatif olarak Rus yapımı uçaklara işaret etmesini analiz eden Kommersant gazetesi, Rus sanayisinin bu talepleri karşılayabileceğini, Türk hükümetinin onay vermesi halinde Moskova'nın kısa sürede teklifini sunacağını yazdı.
S-400'lerin ardından Rus uçaklarının konuşuluyor olması ABD ile ilişkiler noktasında yatırımcıları kaygılandırıyor.