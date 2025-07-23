  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Rusya - Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul'da başladı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna'nın barış müzakereleri Çırağan Sarayı'nda başladı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya - Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul'da başladı
Takip Et

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılmak üzere Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul Çırağan Sarayı'na geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da barış müzakerelerine katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geldi. Görüşme sonrası bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ