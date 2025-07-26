Rusya-Ukrayna müzakereleri... Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımız süreci hızlandırmak istiyor

Bakan Fidan, İstanbul'daki bir otelde düzenlenen Balkan Barış Platformu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğine dair soruya verdiği cevapta, Rusya-Ukrayna arasındaki İstanbul görüşmelerinin önemli gündem maddelerinden birinin de liderlerin bir araya getirilmesi olduğunu belirterek, "Şimdi insani cephede gerçekten gittikçe artan sayılarda daha fazla esirin, yaralının, tutuklunun değiştirilmesi konusunda mutabık kalınıyor ve iki taraf da ellerinden gelen iyi niyeti göstererek, gayreti göstererek bunu hayata geçiriyorlar. Bu açıkçası Cumhurbaşkanımızı da bizleri de çok memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelme konusunda irade beyan ettiklerini hatırlatan Fidan, "Fakat hangi şartlarda ve ne zaman gelineceği konusunda bir devam eden müzakere süreci var. Ukrayna ve Rusya'nın bu konudaki farklı tutumlarını bizler müzakereciler olarak ortada bir yerde buluşturmaya da açıkçası gayret ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, Trump'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkese ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız bu süreci biraz daha hızlandırmak istiyor. Kendisi liderler diplomasisine çok inanıyor. Yani müzakere heyetleri arasında belli tıkanmış noktaların liderlerin bir araya gelmesiyle açılabileceği yönünde de kendilerinin bir düşüncesi var. Belki bunu mümkün kılmak için bir girişimde bulunabiliriz." şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna liderlerinin bir araya gelmek istediğini ancak koşulları konusunda bir "ihtilaf" olduğunu kaydeden Fidan, şunları kaydetti:

"Burada liderler bir araya geldiği zaman ne türden bir tartışma zemininde hangi kararları alacaklar? Önceden heyetlerin bunu ilerletmesi gerekiyor. Şu anda liderlerin arasında gelelim mi gelmeyelim mi gibi bir ihtilaf yok. Herkes gelmek istiyor. Ama hangi şartta ve ne zaman, hangi aşamada gelelim konusunda farklı düşünceler var. Onu buluşturma aşamasındayız. İnşallah yakın gelecekte o da olursa ben İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde üç liderin de bir araya geleceğine inanıyorum."