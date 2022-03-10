Rusya-Ukrayna savaşı: Antalya'daki kritik görüşme sonrası açıklama yapılıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonda 15. güne girilirken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşen kritik toplantı sonrası açıklama yapılıyor.

Ukraynalı Bakan Kuleba, "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı." dedi.

Kuleba, yaptığı açıklamada ateşkes konusunda ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Kuleba, görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Kuleba, "Yine böyle (Antalya'daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım." dedi.

Rus Bakan Lavrov ise, çözüme yönelik her girişimi desteklediklerini belirtti. Lavrov, krizin topluca çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirterek, insani koridor açılması yönündeki önerilerini yinelediğini ifade etti.

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