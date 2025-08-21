“Rusya-Ukrayna savaşı, yalnızca bölgesel güvenliği değil; küresel tarımı da derinden etkileyen bir krizdir”

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeye değinerek, savaşın sona ermesine yönelik her girişimin umut verici olduğunu vurguladı.

Tiryakioğlu, şöyle devam etti: “Rusya-Ukrayna savaşı, yalnızca bölgesel güvenliği değil; küresel tarım ve gıda piyasalarını da derinden etkileyen bir krizdir. Savaş nedeniyle tahıl koridorunun kesintiye uğraması, birçok ülkede gıda fiyatlarının dalgalanmasına ve tedarik zincirinde ciddi kırılmalara yol açtı. Barışa yönelik her adım hem milyonlarca insanın güvenliği hem de dünya gıda güvenliği için büyük önem taşıyor. ”

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da, borsanın ağustos ayı faaliyetleri, devam eden projeler ve sürdürdüğü çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Açıklamalarında geçtiğimiz günlerde GTB’nin ev sahipliğinde düzenlenen Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Ziraat Bankası faizsiz kredi desteği bilgilendirme toplantısına da değinen Akıncı, bu uygulamanın çiftçiler için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.