Rusya: Ukrayna'nın Moskova'ya İHA saldırısı engellendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerel saatle 07.30'da Kiev rejiminin insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesine yer verildi. Hava savunma sistemlerinin saldırıyı durdurduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna'ya ait İHA'nın Moskova bölgesindeki Podolsk şehri civarında imha edildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Podolsk şehri civarında Rus hava savunma sistemlerinin Moskova'ya doğru uçan İHA'nın saldırısını püskürttüğü bilgisini paylaşarak, "İlk verilere göre, enkazın düştüğü yerde herhangi bir hasar ve can kaybı olmadı. Acil durum uzmanları olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Rusya'dan gece saatlerinde Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi İHA'larla ve güdümlü füzelerle saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Rus ordusunun saldırılarda toplam 21 İHA ve 3 X-59 güdümlü füze kullandığı aktarılan açıklamada, yapılan muharebe çalışmaları sonucunda Odessa, Dnirpopetrovsk, Kiev, Herson, Zaporijya ve Hmelnitski bölgeleri sınırlarında İHA'ların tamamının ve 2 güdümlü füzenin imha edildiği, bir füzenin de hedefine ulaşamadığı ifade edildi.