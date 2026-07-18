Rusya’da lojistik ve petrol hattına İHA darbesi

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Ukrayna’ya ait İHA’lar, Rusya’nın en büyük e-ticaret şirketi Wildberries’in iki deposu ile Moskova çevresindeki bir petrol tesisini vurdu. Tambov’daki saldırıda 7 kişi öldü, 49 kişi yaralanırken lojistik ve enerji hattında yeni risk doğdu.

Ukrayna’ya ait insansız hava araçları, Rusya’da sivil lojistik altyapı ile petrol depolama hatlarını aynı dalgada hedef aldı. Wildberries’e ait iki ayrı depoya düzenlenen saldırılar ile Moskova’nın doğusundaki petrol tesisi yangını, savaşın ticaret ve enerji zinciri üzerindeki baskısını artırdı.

İlk saldırı, Rusya’nın Tambov bölgesindeki Wildberries deposunda gece vardiyası sırasında gerçekleşti. Bölge yetkilileri, saldırıda 7 çalışanın hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların bir bölümünün çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Wildberries, Rusya’nın en büyük çevrim içi perakende şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin depo ağı, ülke genelindeki teslimat sisteminin ana omurgalarından biri olarak görülüyor. Bu nedenle saldırı yalnızca can kaybı değil, sevkiyat akışı ve teslimat süreleri açısından da yeni bir kırılganlık yarattı.

İkinci depo da vuruldu

İHA dalgasının ikinci ayağı Moskova’nın doğusundaki Wildberries deposuna yöneldi. İlk belirlemelere göre bu tesiste 24 kişi yaralandı. Böylece iki depodaki toplam yaralı sayısı 49’a çıktı.

Aynı gün içinde iki ayrı depoya yönelik saldırı, Rusya’daki e-ticaret lojistiğinin güvenliğine ilişkin soru işaretlerini büyüttü. Özellikle dağıtım merkezlerine dönük bu tür saldırılar, ürün akışı, sipariş hazırlama kapasitesi ve bölgesel sevkiyat planlarında aksama riskini artırıyor.

Wildberries tarafından yapılan ilk açıklamalarda, çalışanların tahliye edildiği ve hasar tespiti için inceleme başlatıldığı belirtildi. Şirketin, operasyonların ne ölçüde etkilendiğine ilişkin daha ayrıntılı bilgilendirme yapması bekleniyor.

E-ticaret şirketleri açısından depo güvenliği yalnızca fiziksel varlıkları değil, teslimat takvimini, müşteri memnuniyetini ve satıcı ağını da doğrudan etkiliyor. Bu nedenle saldırının maddi boyutunun yanında ticari etkisi de yakından izlenecek.

Petrol deposunda yangın çıktı

Saldırı dalgası yalnızca depolarla sınırlı kalmadı. Moskova’nın doğusundaki Noginsk bölgesinde bulunan bir petrol deposunda yangın çıktığı açıklandı. Yetkililer, yangının saldırı sonrası başladığını ve söndürme ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Petrol depoları ve yakıt ikmal tesisleri, Rusya iç pazarında dağıtım zincirinin kritik halkaları arasında yer alıyor. Bu tür tesislerde yaşanan hasar, akaryakıt taşımacılığı, bölgesel tedarik ve sanayi lojistiği üzerinde zincirleme baskı yaratabiliyor.

Yangın nedeniyle tesise yakın konumdaki bir doğum hastanesi tahliye edildi. Tahliye kararı, saldırının yalnızca ekonomik altyapıyı değil sivil yaşamı da doğrudan etkileyen bir boyuta ulaştığını gösterdi.

Enerji altyapısına dönük her yeni saldırı, petrol ürünleri arzı, sigorta maliyetleri ve bölgesel taşımacılık risk primleri açısından ek baskı oluşturuyor. Piyasalar açısından bu tür gelişmeler, savaşın ekonomik maliyetinin daha geniş bir alana yayıldığına işaret ediyor.

Lojistik baskısı büyüyor

Wildberries’in depo ağı, Rusya’daki çevrim içi ticaret hacmi açısından stratejik öneme sahip. Şirketin operasyon merkezlerinde yaşanacak uzun süreli bir aksama, satıcıların teslimat kapasitesini ve müşterilere ulaşma hızını aşağı çekebilir.

Özellikle büyük kentlere yakın depolarda oluşan kesintiler, teslimat sürelerinin uzamasına ve alternatif dağıtım merkezlerine ek yük binmesine neden olabilir. Bu da lojistik maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor.

Saldırının petrol tesisini de kapsaması, riskin yalnızca perakende lojistiğiyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Depolama, taşımacılık, akaryakıt ve bölgesel sevkiyat hatlarının aynı anda baskı altına girmesi, savaşın ekonomik etkisini daha görünür hale getirdi.

Rusya’da son dönemde sınır bölgelerinin ötesine taşan İHA saldırıları, şirketlerin altyapı güvenliği harcamalarını artırabilir. Depo, yakıt tesisi ve lojistik merkezlerinde alınacak ek güvenlik önlemleri de maliyet baskısını büyütebilir.

Gözler yeni saldırılarda

Rus yetkililerin hasar tespiti, yangının kontrol altına alınma süresi ve Wildberries’in operasyon güncellemesi bundan sonraki ilk izlenecek başlıklar olacak. Özellikle depo faaliyetlerinin ne kadar sürede normale döneceği, ticari etkinin boyutunu belirleyecek.

Piyasalar ayrıca Moskova çevresindeki enerji altyapısına yönelik yeni saldırı riski, akaryakıt dağıtım zincirindeki aksamalar ve sivil tesislerin güvenliğine ilişkin yeni önlemleri takip edecek. Savaşın lojistik ve enerji ayağında yaşanacak her yeni bozulma, ekonomik maliyet hesabını daha da büyütebilir.