Rusya'da savaş kazandıran bomba: 3 ton ağırlığındaki 'FAB-3000 M54' stand-off bombaları devrede

Rusya son dönemde Ukrayna'da kritik yerleşim yerlerini ele geçirmeye ve Donetsk bölgesinin endüstri ve lojistik kalbine ilerlemeye başladı.

Haber Global’deb Emre Öztürk’ün haberine göre; askeri istihbarat kaynakları Rusya'nın savaş alanında kullanmaya başladığı ve ürpertici bir yıkım gücüne sahip olan yeni stand-off bombalarının da Ukrayna'daki ilerlemeyi hızlandırdığının altını çiziyor.

Pentagon kaynaklarının altını çizdiği bir başka önemli nokta ise Rusya'nın “savaşı kazandıran yeni bir bombayı" kullanmaya başlamış olması.

Askeri istihbarat kaynaklarına göre; Rusya, cephede 3 ton ağırlığındaki yeni stand-off bombaları kullanmaya başladı.

FAB-3000 m54 stand-off bombaları nasıl çalışıyor?

Çift amaçlı üretime sahip olan bombalar ya hedefe yaklaşırken havada belirli bir mesafede ya da özellikle binalarda hedefe vardıktan belli bir süre sonra patlıyorlar.

Kullanımı uluslararası toplum ve kuruluşlar tarafından eleştirilen bomba düştüğü binaları ya da stratejik noktaları bütünüyle yok edebilme gücüne sahip.

Kaynaklara göre Rusya'nın kullandığı 3 tonluk 'FAB-3000 M54' stand-off bombası ise bu sınıfın açık ara tahrip gücü en yüksek bombası. Rus bombası ABD'deki muadilinden 1 ton daha ağır.

Üç binayı bütünüyle havaya uçurabilir

Rusların yeni stand-off bombasının yüksek bir binayı çevresindeki üç bina ile birlikte “bütünüyle havaya uçurabilme gücüne sahip olduğu” askeri uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Askeri istihbarat raporlarına göre Rusya bir yıl öncesine kadar 500 kilogramlık stand-off bombaları kullanırken Ocak ayında bir buçuk tonluk bombalara geçti.

Oldukça ağır olan bu bombaları ise Rusya'nın MİG-31 savaş uçakları taşıyor. Rus Hava Kuvvetleri yeni stand-off bombalarını stratejik noktalara ise TU-22M3 bombardıman uçakları ile atıyor.

FAB-3000 M54'ün seri üretimine geçildi

Ukrayna'yı endişelendiren bir başka nokta ise Rusya'nın Mart ayından itibaren FAB-3000 M54 bombalarının seri üretimine geçmiş olması.

ABD merkezli küresel savunma yayın organı Defense News'in uzmanların görüşüne dayandırdığı analize göre; başta ABD olmak üzere NATO üyesi ülkeler Kiev'e daha çok Patriot hava savunma sistemi göndermezse Ukrayna'nın dayanabilmesi “çok mümkün görünmüyor."