Rusya'dan açıklama: Putin gerekirse Aliyev ve Erdoğan'la Dağlık Karabağ'ı görüşür

05 Ekim 2020

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerekli görülmesi halinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dağlık Karabağ'daki durumu konuşabileceğini, ancak şu an için bir plan olmadığını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, "Gerekli görülürse, hiç kuşkusuz Putin mevkidaşlarıyla bu konuyu görüşecektir.” ifadelerini kullandı.

Bu hafta böyle bir temasın mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, şunları söyledi:

"Henüz bu yönde net bir plan yok, ancak savaştan bahsediyoruz ve Karabağ’da da durum hızlı gelişiyor, bu nedenle şu an bir tahminde bulunmak zor. Durumun gidişatına bağlı olarak diyalog ihtiyacı oluşacaktır.”

"Azerbaycan ve Türkiye ile sürekli diyalog halindeyiz"

Sputnik'in bildirdiğine göre Peskov, Dağlık Karabağ'daki krizin tırmanmasından beri Putin'in neden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la birkaç telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, ancak Aliyev veya Erdoğan'la hiç görüşmediği sorusunu da yanıtladı.

Görüşmelerin liderlerin çalışma programına bağlı olduğunu belirten Peskov, "Bu, Rusya tarafının temaslarında bir tür eksiklik olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sürekli olarak Azerbaycan ve Türkiye’den mevkidaşlarıyla temas halinde. Karabağ krizi konusunda Rusya-Türkiye ve Rusya-Azerbaycan diyaloğu, Ermenistan’la olan diyalog gibi sürekli ve üst düzey olarak gerçekleştiriliyor.” dedi.

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