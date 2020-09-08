Rusya'dan Doğu Akdeniz'de arabuluculuk teklifi

08 Eylül 2020

Akdeniz'deki enerji kaynakları araştırmaları konusunda yaşanan gerilim tırmanırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, Moskova'nın Türkiye ile her türlü müzakerede arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan tarafından desteklenen Güney Kıbrıs arasında onlarca yıldır devam eden gerilimler, bu yıl doğal gaz açısından zengin olduğu düşünülen Doğu Akdeniz'de ticari haklar konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle tırmandı.

Lavrov Lefkoşa'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ile yaptığı görüşmede, "Türkiye ile ilişkileriniz söz konusu olduğunda, karşılıklı çıkarlara dayalı ve adil ve uluslararası hukuku temel alan karar arayışında pragmatik bir şekilde diyaloğu teşvik etmeye hazırız." dedi.

NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan, kıta sahanlıkları konusunda anlaşmazlık yaşıyorlar. Ankara ayrıca, bazı bölgelerin kıta sahanlığını ihlal ettiğini söyleyerek Güney Kıbrıs'ın ada çevresindeki deniz bölgesinde doğal gaz arama haklarına da karşı çıkıyor.

Kaynak: Reuters