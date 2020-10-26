Rusya'dan Doğu Akdeniz'de 'diyalog' çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki durum her ne kadar zor olsa da biz bu sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesinden yanayız." dedi.

Lavrov, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümünün uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi temelinde ele alınması gerektiğini söyleyen Lavrov, "Ülkeler arasındaki sorunlar diyalog temelinde çözümlenmeli. Türkiye ile Yunanistan arasında durum her ne kadar zor olsa da biz bu sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesinden yanayız." ifadesini kullandı.

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