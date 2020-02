Rusya'dan 'harekat' değerlendirmesi: İdlib için en kötü senaryo olur

19 Şubat 2020

Türkiye'nin Suriye ordusuna karşı harekat düzenleme olasılığını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bunun İdlib için en kötü senaryo olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekât planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi, bu konuda da 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık bir ifadeyle, İdlib harekatı artık bir an meselesidir" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik ajansının haberine göre, basın mensuplarının Erdoğan'ın Suriye'ye askeri harekat başlatması halinde Rusya'nın nasıl bir tepki vermeyi planladığına dair sorusunu yanıtlayan Peskov, "Şimdilik en kötü senaryoya göre değerlendirmede bulunmayalım. Eğer İdlib'deki terör örgütlerine karşı ya da şu anda ciddi miktarda silah, teçhizat ve mühimmata sahip olan bu terör örgütlerini yok etmeye yönelik bir harekattan söz ediliyorsa, bu Soçi Mutabakatı doğrultusunda atılan bir adım olur. Bu zaten Türk tarafının yükümlülüğü. Meşru Suriye hükümetine, Suriye ordusuna karşı bir harekattan söz ediliyorsa, bu en kötü senaryo olur" dedi.

'Türkiye'yle yapılan görüşmelere devam edeceğiz'

Peskov, İdlib'deki durumun daha kötüye gitmesinin önüne geçmek için Türkiye'yle yapılan görüşmelere devam edeceklerini kaydetti.

Lavrov: Anlaşmaya varılamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye tarafı ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Lavrov, Moskova’nın Türk heyetle yapılan görüşmede İdlib konusunda yeni bir talep iletmediğini ve görüşmede iki ülkenin liderleri arasında İdlib’e ilişkin varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili “Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Lavrov, "Türkiye belirlenen süre içerisinde teröristlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılmasına ilişkin görevini yerine getiremedi." ifadelerini kullandı.

‘Putin ve Erdoğan görüşmesi hazırlığına dair bir bilgi yok’

“Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil” diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir görüşme hazırlığına dair bilgi olmadığını da ifade etti.

‘Suriye ordusu İdlib’deki ihlallere karşılık verdi’

Lavrov, Suriye ordusunun İdlib’deki eylemlerine ilişkin, “Bu eylemler İdlib konusundaki anlaşmalara yönelik en kaba ihlallere yanıt olarak gerçekleştirildi" dedi.

Erdoğan: İdlib harekâtı artık bir an meselesidir