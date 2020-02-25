Rusya'dan İdlib açıklaması: Dörtlü zirve söz konusu değil

25 Şubat 2020

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ikili bir görüşme üzerinde konuşulmadığını, İdlib konulu çok taraflı görüşmelere yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

5 Mart’ta Putin ile Erdoğan arasında ikili bir görüşme gerçekleştirmesinin mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “İkili temaslara yönelik konuşulmuyor, ancak çoklu formatta bir görüşme üzerinde çalışılıyor. Henüz bir karar alınmadı, zira potansiyel tüm katılımcılar henüz onay vermedi.” dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre Peskov, Fransa- Almanya- Türkiye'nin katılacağı formatta bir görüşmenin söz konusu olmadığını ama İran’ın katılımıyla bir görüşme olasılığı üzerinde de çalışıldığını ekledi.

Peskov, “Henüz tüm liderler yanıt vermedi, bu nedenle diplomatik kanallar üzerinden çalışmalar sürüyor.” dedi.