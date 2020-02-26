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Rusya'dan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Türk heyetiyle görüşmelerde olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Bogdanov, "Biz, Suriye'deki savaşın tarafı değiliz. Suriyelilerle, muhalefetle savaşmıyoruz. Aksine, Astana formatındaki diyalog da dahil muhalefetle çok yapıcı bir diyalog içindeyiz." dedi.

Rusya'dan İdlib görüşmeleriyle ilgili açıklama
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, bugün Ankara'da Rus ve Türk heyetleri arasında yapılacak İdlib konulu görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkmasını beklediklerini söyledi.

Basın mensuplarının görüşmelere yönelik beklentiler hakkındaki bir sorusunu yanıtlayan Bogdanov, "Beklentilerimiz her zamanki gibi. Güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.

'Rusya, Suriye'de muhalif güçlerle savaşmıyor'

Sputnik'in bildirdiğine göre Bogdanov, Rusya'nın Suriye'de muhalif güçlerle savaşmadığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Biz, Suriye'deki savaşın tarafı değiliz. Suriyelilerle, muhalefetle savaşmıyoruz. Aksine, Astana formatındaki diyalog da dahil muhalefetle çok yapıcı bir diyalog içindeyiz" diye konuştu.

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