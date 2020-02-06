Rusya'dan İdlib'deki gerginlikle ilgili açıklama

06 Şubat 2020

İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayınlayan Rus Dışişleri, Rusya ve Türkiye'nin ocak ayı ortasında İdlib'de ateşkes sağlamaya çalıştığını ancak militanların etkinliklerini kabul edilemez derecede artırdığını ve ocak ayının son iki haftasında 1000'den fazla saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, saldırılarda ölen ve yaralanan Suriyeli askerlerin ve sivillerin sayısının yüzlerle ifade edildiğini belirten bakanlık, Rus ve Türk askeri uzmanların trajik şekilde hayatını kaybettiğini açıkladı.

'Silahlı grupların Libya'ya gönderilmesi militanların yoğunluğunu kritik seviyeye taşıdı'

Bakanlık, gerilimi azaltma bölgesindeki silahlı grupların bir kısmının önce Suriye'nin kuzeydoğusuna, sonra da Libya'ya gönderilmesinin militanların bölgedeki yoğunluğunu kritik seviyeye taşıdığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Bu koşullar altında hükümet güçleri, binlerce Suriyelinin hayatlarını terörden korumak için müdahalede bulunmak durumunda kaldı. Suriye ordusunun kendi egemen topraklarında BM Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü kabul edilen gruplara karşı savaştığı unutulmamalı ve bu konuda farklı görüşler olmamalıdır."

'ABD'nin Türkiye'yle dayanışma açıklaması ikiyüzlülüğün zirvesi'

ABD'nin İdlib'le ilgili açıklamalarını eleştiren ve Washington'un IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi de dahil militanlarla mücadele için İdlib'e bir dizi keyfi hava saldırısı düzenlediğini anımsatan Rus Dışişleri, Beyaz Saray'ın Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırım uyguladığı ve kınama talep ettiği Türkiye'yle dayanışma açıklaması yapmasını "saçmalığın ve ikiyüzlülüğün zirvesi" olarak niteledi.

'Astana formatındaki anlaşma ve mutabakatlara bağlılığımızı koruyoruz'

Astana formatı kapsamında varılan, Suriye'deki terör örgütleriyle bu ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek mücadele edilmesini öngören anlaşma ve mutabakatlara bağlılıklarını teyit eden Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Sahada kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bizzat Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerlemesi için Türk ve İranlı partnerlerle kapsamlı koordinasyona devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.