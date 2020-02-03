Rusya'dan İdlib'deki saldırıyla ilgili açıklama
Rusya'dan 4 askerin şehit edilmesi, 9 askerin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası yapılan açıklamada, TSK’nın Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi verilmediği belirtildi.
Rusya, İdlib'de meydana gelen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Rusya’nın Suriye’deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediğini bildirdi.
4 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) konuyla ilgili yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtilmiş, saldırı sonucu 4 askerin şehit olduğu, biri ağır 9 askerin ise yaralandığı açıklanmıştı.
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İdlib'de 4 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı
Kaynak: AA