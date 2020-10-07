Rusya'dan Kapalı Maraş açıklaması: Endişe verici

07 Ekim 2020

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kıbrıs'ın Maraş sahilini kullanıma açma kararının son derece endişe verici olduğunu bildirdi.

Reuters'in bildirdiğine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada kararın kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs dün yaklaşık 40 yıldır kapalı olan Maraş sahilini kullanıma açacağını açıklamıştı.

Erdoğan-Tatar görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı dün Beştepe'de kabul etti.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan KKTC Başbakanı Tatar, perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını açıklamıştı. Tatar ayrıca, "Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz." açıklaması yapmıştı.

Erdoğan ise, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu bir gerçektir. Maraş'ın sahil şeridini halkın istifadesine sunma kararını sonuna kadar destekliyoruz. Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

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