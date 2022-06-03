Rusya'dan Lavrov'un Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile 8 Haziran’da Ankara'da görüşeceğini ve Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu alacağını söyledi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara’daki bu görüşmenin, Rusya ile Türkiye’nin Ukrayna konusunda en üst düzeyde gerçekleştirdiği görüşmenin devamı niteliğinde olacağını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Peskov, görüşmede mayın tehlikesi nedeniyle limanlardan çıkarılamayan Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması konusunun ele alınacağını ifade etti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in karasularını deniz mayınlarından temizlemesinin ardından Moskova'nın da tahılın limanlardan güvenli bir biçimde çıkarılmasını sağlamaya ve tahıl gemilerine uluslararası karasularına ulaşana dek eşlik etmeye hazır olduğunu duyurmuştu.