Rusya'dan Soçi mutabakatı ve İdlib açıklaması

12 Şubat 2020

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki teröristleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiğini ancak teröristlerin Suriye ordusunu vurduğunu ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini iddia etti.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız. İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" dedi.

Sputnik ajansının bildirdiğine göre Kremlin Sözcüsü Peskov, basın toplantısı sırasında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kremlin, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor. Özellikle Türk tarafı, İdlib'de yoğun şekilde konuşlanan terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini sağlamayı taahhüt etmişti. Rus tarafı, bu örgütlerin İdlib'den Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini üzülerek ifade eder" ifadelerini kullandı.

'Putin ve Erdoğan İdlib'le ilgili yoğun temasların sürmesini kararlaştırdı'

İdlib'deki mevcut durumun kabul edilemez olduğunu ve Soçi mutabakatlarıyla aykırı düştüğünü kaydeden Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke temsilcilerinin bu soruna ilişkin yoğun temaslarına devam etmelerini kararlaştırdığını aktardı.

Peskov, "(Putin ve Erdoğan) İdlib'le ilgili konuları konuştular. Bölgede durum son derece gergin, endişe yaratmaya devam ediyor. Liderler, telefon görüşmesi sırasında iki ülke temsilcilerinin bu soruna ilişkin yoğun temaslarına devam etmelerini kararlaştırdı" diye konuştu.

'Suriye ordusu sivilleri değil, teröristleri vuruyor'

Peskov, Erdoğan'ın Rusya ve Suriye'ye yönelttiği sivillere yönelik saldırı düzenleme iddiası hakkında şunları söyledi: "İdlib'de Suriye ordusu tarafından gerçekleştirilen atımları ele alırsak, bu atımlar sivillere değil, teröristlere yönelik. Bunlar, teröristleri ve onların İdlib'den gerçekleştirdiği saldırganlık eylemlerini etkisiz hale getirme amacı taşıyor."

Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan İdlib mutabakat zaptında yer alan 10 madde şöyle:

1- İdlib gerginliği azaltma bölgesi korunacak ve Türkiye’nin gözlem noktaları güçlendirilecek.

2- Rusya Federasyonu, İdlib’de askeri operasyonlar ve saldırılardan kaçınılması için gerekli önlemleri alacak ve mevcut statüko korunacak.

3- 15-20 kilometre derinliğinde silahlardan arındırılmış bölge kurulacak.

4- Silahsızlanma bölgesinin sınırları sahadaki çalışmalarla belirlenecek.

5- Tüm radikal terörist gruplar, silahsızlandırma bölgesinden 15 Ekim’e (2018) kadar çekilecek.

6- Çatışan taraflara ait tüm tanklar, çok namlulu roketatarlar, toplar, havanların da aralarında bulunduğu ağır silahlar, 10 Ekim’de silahsızlandırma bölgesinden çekilecek.

7- Silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler, Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. Karadaki devriyelerin yanı sıra havadan insansız hava araçlarıyla bölge izlenecek.

8- M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Hama) otoyolunun yıl sonuna kadar güvenliği sağlanacak, trafiğe açılacak.

9- İdlib’de sürdürülebilir ateşkes rejiminin sağlanması için etkili önlemler alınacak. İran, Rusya, Türkiye ortak koordinasyon merkezi geliştirecek.

10- İki taraf her türlü ve tezahürde Suriye’deki terörizmle mücadele konusunda kararlılıklarını yineledi. (Mutabakat kaynağı CNN Türk)

Erdoğan ve Putin'den 'İdlib' görüşmesi

Rusya ve Suriye'den İdlib'le ilgili ortak açıklama

Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vururuz