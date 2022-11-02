Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik sorunları nedeniyle tahıl anlaşmasından çekilen Rusya ile yapılan görüşmeler sonucunda bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının devam edeceğini söyledi.

Grup toplantısında konuşan Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasında yeniden yer alacağını duyurdu.

Rusya haftasonu, Karadeniz'deki bir donanmasına saldırı düzenlenmesinin ardından Karadeniz'den geçen sivil gemilerin güvenliğini sağlayamayacağı gerekçesiyle anlaşmadan katılımını belirsiz bir süreliğine çekmişti.

Erdoğan konuşmasında, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini belirtti" dedi.

Rusya Savunma Bakalığı'nın açıklamasında da, "Rusya Federasyonu, halihazırda sunulan güvencelerin yeterli olduğu görüşünde ve anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacak" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin müdahaleleriyle Kiev'den, insani koridoru ve anlaşmanın kapsadığı Ukrayna limanlarını, Rusya'ya yönelik askeri operasyon yürütmek için kullanmayacağına dair yazılı güvence aldıklarını belirtti.