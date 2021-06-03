Rusya'dan Türkiye'deki S-400 uzmanlarıyla ilgili açıklama
Rusya, Türkiye'de bulunan S-400 uzmanlarının geri gönderildiği iddiası ile ilgili, "Teknik uzmanların dönüşü daha önceden onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek." açıklaması yaptı.
Rusya, "Türkiye S-400 uzmanlarını geri gönderdi." haberleriyle ilgili açıklama yaptı.
Sputnik'e konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Sözcüsü Valeriya Reşetnikova, "S-400 sözleşmesiyle bağlantılı olarak, Türkiye'de bulunan Rus teknik uzmanların dönüşü daha önce onaylanan takvime göre gerçekleştirilecek." dedi.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la liderler zirvesinde bir araya gelmesinin öncesinde Türkiye'nin Rus uzmanları geri gönderdiği iddia edilmişti.