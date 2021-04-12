Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, Türkiye'ye uçuşların artan vaka sayıları nedeniyle sınırlandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Karara göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınırken, haftada iki defa yapılan İstanbul-Moskova uçuşları devam edecek. Sınırlama, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak.

Öte yandan tur operatörlerine paket tur satışı yapılmaması konusunda tavsiyelerde bulunulacak.

Golikova, Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacağını belirtti.

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.