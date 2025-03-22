Rusya'dan Ukrayna kentine saldırı! Aynı aileden üç kişi öldü
Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmeleri devam ederken, karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rusya'nın Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine düzenlediği saldırıda aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti.
AA
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus güçleri Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine dron saldırısı düzenledi.
Akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda, aynı ailede 3 kişi yaşamını yitirirken, 14 kişi de yaralandı.
Saldırı sonucunda 40'tan fazla ev, bir sağlık tesisi, bir idari bina ve işyerleri hasar görürken 2 ev tamamen yıkıldı.
Ekipler hasar gören yerleşim yerlerinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürdü.