Rusya'dan yasalara uymayan Telegram'a para cezası
Rusya'da Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü. Dava sonucunda, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) para cezası verildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Söz konusu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede Google ve TikTok gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.