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Rusya'dan ziyaret açıklaması: İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını açıkladı. Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.

Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.

 

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