Rusya'dan Zoom ve Pinterest'e para cezası

Rusya'da, Zoom ve Pinterest'e toplam 27 milyon ruble (yaklaşık 300 bin dolar) ceza verildi.

Moskova'da görülen davada, söz konusu platformlarda kullanıcıların verilerinin Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 15, Pinterest'in 12 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Zoom ve Pinterest'in yanı sıra Twitch, WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da aynı sebepten ötürü çeşitli para cezaları verildi.