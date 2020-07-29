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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması

Türkiye’deki Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinden Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağı duyuruldu.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden vize açıklaması
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Türkiye’deki Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinden Türk vatandaşlarına ve Türkiye’de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağı duyuruldu.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır.” denildi.

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