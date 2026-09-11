Rusya’nın gizli kablo denemesi NATO’yu alarma geçirdi

Kuzey Kutbu’nda Svalbard açıklarında ilkbaharda yaşanan bir gelişme, bugün Avrupa güvenlik gündeminin üst sıralarına çıktı. Batılı güvenlik çevrelerine göre Rusya’ya bağlı unsurlar, denizaltı kablolarını iz bırakmadan devre dışı bırakabilecek bir sistemin kullanımını sahada test etmeye çalıştı.

İngiltere, Norveç ve ABD’nin ortak takibiyle yürütülen operasyon sırasında Rus unsurlarının faaliyetleri izlendi ve bölgedeki gemilerle denizaltı araçları karşı karşıya geldi. Kablolara fiili bir zarar verilmediği, ancak denemenin tamamlanmasına izin verilmeden Rus tarafının bölgeden ayrıldığı belirtiliyor.

Olay ilkbaharda yaşandı, etkisi bugün ortaya çıktı

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre olay birkaç ay önce, Svalbard takımadaları yakınındaki Arktik sularda yaşandı. İddiaya göre Rusya’nın derin deniz kabiliyetlerine sahip özel birimi, deniz tabanındaki kritik altyapıya karşı kullanılabilecek yeni bir yöntemi sahada sınadı.

Bu yönüyle gelişme, sıradan bir askeri hareketlilikten daha fazlasına işaret ediyor. Çünkü mesele yalnızca bir deniz bölgesindeki gerilim değil, savaş ya da kriz anında Avrupa’nın dijital ve ekonomik damarlarının ne kadar kırılgan hale gelebileceği.

İnternet ve finans için kritik hat

Svalbard ile Norveç ana karası arasında uzanan iki fiber optik denizaltı kablosu, yalnızca iletişim için değil, büyük miktarda uydu verisinin taşınması için de kritik önem taşıyor. Bu hatlar internet trafiği, veri akışı ve birçok finansal işlemin arka planında çalışan altyapının parçası olarak görülüyor.

Bu nedenle denizaltı kablolarına yönelik bir tehdit, sadece telekomünikasyon sektörünü ilgilendirmiyor. Olası bir kesinti ya da sabotaj, finansal veri akışından lojistik sistemlere, enerji piyasalarından güvenlik ağlarına kadar çok geniş bir alanda zincirleme etki yaratabilir.

Avrupa’da son yıllarda denizaltı altyapısına ilişkin kaygının büyümesinin nedeni de bu. Kabloların büyük bölümü deniz tabanında uzanıyor ve korunmaları kara altyapısına göre çok daha zor. Bu da onları hibrit savaş yöntemleri açısından cazip hedef haline getiriyor.

NATO neden bu kadar tedirgin

Avrupa güvenlik çevreleri, Rusya’nın son dönemde doğrudan saldırı yerine gri alan taktiklerine daha fazla başvurduğunu düşünüyor. Kritik altyapının haritalanması, deniz tabanındaki sistemlerin izlenmesi ve zayıf noktaların belirlenmesi de bu yaklaşımın parçası olarak değerlendiriliyor.

Bu nedenle Arktik’teki son gelişme, sadece tek bir olay olarak okunmuyor. Batılı başkentlerde, denizaltı kablolarının olası bir NATO-Rusya geriliminde ilk hedefler arasında yer alabileceği endişesi güçlenmiş durumda.

NATO da bu risk nedeniyle son dönemde denizaltı altyapısının korunmasına yönelik izleme ve devriye faaliyetlerini artırmıştı. Özellikle Kuzey Avrupa ve Baltık çevresinde kritik hatların güvenliği artık sadece teknik değil, doğrudan stratejik mesele olarak ele alınıyor.

Türkiye ve piyasalar neden izlemeli

Bu tür gelişmeler Türkiye açısından da uzaktan izlenecek başlıklar değil. Küresel veri akışı, finansal iletişim ağları, enerji ticareti ve sigorta maliyetleri birbirine bağlı olduğu için Avrupa’daki kritik altyapı riski, piyasa oynaklığını ve risk algısını doğrudan etkileyebilir.

Jeopolitik tansiyonun denizaltı altyapısına kadar genişlemesi, yalnızca savunma cephesinde değil, piyasalarda da yeni bir fiyatlama başlığı anlamına geliyor. Özellikle enerji, lojistik, sigorta ve telekom tarafında Avrupa kaynaklı güvenlik risklerinin bundan sonra daha yakından izlenmesi bekleniyor.