Rusya'nın 'nükleer yanıt' adımına İngiltere'den tepki: Sorumsuzluğun son örneği!

İngiltere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onaylamasının 'sorumsuzluğun son örneği' olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği kararlılıkla sürdürdüğünün altını çizen Sözcü: "Putin bu savaşı yarın bitirebilir. Askerlerini geri çekebilir, tanklarını geri çevirebilir ve hem Ukrayna'da hem de Rusya'da süren saldırıyı ve gereksiz kan dökülmesini sona erdirebilir. Bu, tamamen onun elinde. Kendisini bunu yapmaya çağırıyoruz" ifadeerini kullandı.

Tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak

Rusya Devlet Başkanı Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı. Yeni doktrinde bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya'ya 'bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması' da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme şeklinde tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.